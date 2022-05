Borgosatollo: nuovo look per i vialetti del cimitero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono terminati i lavori di sistemazione e riqualificazione dei vialetti pedonali presenti nel chiostro 2 del cimitero di Borgosatollo. I lavori sono stati svolti dall’impresa edile Colosio F.lli snc con sede a Borgosatollo. L’importo totale del contratto è stato di 14.838 €.

Il progetto è stato realizzato internamente dall’ufficio tecnico comunale a firma dell’arch. Marco Orizio. L’intervento ha riqualificato i vialetti al fine di garantire la percorribilità in sicurezza anche in condizioni atmosferiche avverse, realizzando una superficie adatta al calpestio al fine di evitare scivolamenti e cadute per gli utenti e gli operatori del cimitero. La scelta progettuale ha quindi previsto la rimozione della parte di vialetto danneggiato e ammalorato mediante demolizione del percorso in calcestruzzo armato, la rimozione dei cordoli laterali in pietra e il trasporto nelle discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta.

È stata quindi effettuato il nuovo piano di posa per il getto di fondazione della nuova pavimentazione. La pavimentazione è stata realizzata in conglomerato cementizio contenente leganti e resine che danno l’effetto del ghiaietto a vista come al “naturale” a formare una superficie antiscivolo e uniformemente coesa e complanare che permetta un’agevole percorribilità. Al fine di poter collegare i nuovi percorsi con i percorsi sotto i portici esistenti si è prevista la realizzazione di rampe di collegamento con pendenza inferiore all’8% come previsto dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche una pendenza trasversale massima dell’1% sufficiente all’allontanamento delle acque meteoriche e a norma per quanto riguarda la percorrenza delle carrozzine dei disabili.

“Quello realizzato è un intervento che si è reso necessario a fronte dell’ammaloramento dei vialetti in calcestruzzo a fronte delle condizioni ambientali come acqua, ghiaccio e sale durante l’inverno. Si è optato per una soluzione progettuale molto bella dal punto di vista estetico ma anche molto funzionale e resistente per essere duratura e efficiente nel tempo - spiega Marco Frusca, assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni - l’attenzione verso l’eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici è una priorità per l’Amministrazione e cerchiamo in base alle risorse disponibili ti ottemperare al massimo a questa giusta prescrizione, non solo sui nuovi edifici ma anche sugli edifici e spazi esistenti. Complimenti da parte dell’Amministrazione a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera. Ora sarà più sicuro e agevole visitare il nostro ampio e curato Cimitero Comunale”.