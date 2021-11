Nuova pensilina autobus zona industriale a Borgosatollo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova pensilina per l’attesa della linea 14 (autobus) in sicurezza e al riparo da pioggia e intemperie. La pensilina è stata realizzata in via Molino Vecchio 171 presso la zona industriale di Borgosatollo. Il progetto era stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 166 del 9/8/2021 con uno stanziamento di circa 3 mila euro. L’opera è stata realizzata tramite una sinergica collaborazione tra Ufficio Tecnico Comunale, che ha realizzato internamente il progetto (geom. Ivan Fadini e arch. Marco Orizio) e Brescia Trasporti SpA nella figura dall’Ing. Nicola Danesi e Riccardo Botta. Appalto affidato alla ditta locale Mazza Srl.



È stato realizzato un marciapiede rialzato per mettere in sicurezza gli utenti in attesa dell’autobus. Il marciapiede è provvisto di scivolo per abbattere ogni barriera architettonica per le persone con disabilità. È stata poi fornita da Brescia Trasporti SpA la pensilina. La necessità di questa opera è emersa dai lavoratori che operano presso la zona industriale di Borgosatollo e usufruiscono della linea 14 per il loro rientro a Brescia la sera. In questo modo la loro attesa è in sicurezza e al riparo da intemperie. Questo progetto si inserisce nel progetto di riqualificazione della viabilità stradale che stiamo compiendo in queste settimane con gli interventi di asfaltatura, sistemazione piste ciclabili, riqualificazione rotonda via Roma e segnaletica stradale.



“Un ringraziamento a Brescia Trasporti SpA che ha condiviso e collaborato con il Comune di Borgosatollo per la realizzazione di questa opera che offre maggiore qualità al servizio di trasporto locale e salvaguardia e qualità di attesa degli utenti e lavoratori. Questo progetto si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione stradale e messa in sicurezza della viabilità. Progetto totalmente realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale che nuovamente dimostra la sua competenza e professionalità sul tema e offre un servizio di miglioramento della viabilità e decoro urbano del territorio. Nei prossimi giorni è in programma la partenza dei lavori di riqualificazione stradale e della pista ciclabile nelle frazioni Venezia e Gerole”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo