Cagnolina scompare nel nulla, la padrona la ritrova dopo oltre 3 mesi

Scomparsa il 15 novembre e ritrovata oltre tre mesi dopo, mercoledì 23 febbraio. Un tempo lunghissimo per i proprietari di Lana, una famiglia che vive a Rodengo Saiano: settimane passate a diffondere le fotografie della cagnolina e appelli suoi social, ad affiggere cartelli sui muri di praticamente tutti i paesi della Franciacorta, a correre qua e là, inseguendo gli avvistamenti. Ma non hanno mai perso la speranza di ritrovare la loro cagnolina di quasi 4 anni: in qualche modo sapevano che Lana se la sarebbe cavata e che ci sarebbe stato un lieto fine.

La scomparsa

Del cane meticcio si erano perse le tracce la sera dello scorso 15 novembre: all’improvviso aveva scavalcato la recinzione dell’abitazione di Rodengo Saiano e si era messa a correre per la strada, sparendo dalla vista dei proprietari in men che non si dica. “Ci siamo subito messi a cercarla, perlustrando le vie del paese - spiega la padrona - ma non siamo riusciti a trovarla”.

E le ricerche sono andate avanti per giorni: la famiglia di Lana, così come i volontari di numerose associazioni della zona, si è impegnata a fondo per trovarla. Decine anche le segnalazioni: ogni volta la padrona si metteva in macchina, con il cuore in gola, per raggiungere il luogo dell’avvistamento. Ma era sempre troppo tardi: della cagnolina non c’era ormai più traccia. Restia a farsi avvicinare dagli sconosciuti, scappava prima che arrivasse la sua proprietaria. Ha vagato per mesi e per diversi paesi - l’hanno avvistata a Passirano, Camignone, Erbusco, Corte Franca, Ome e Monticelli Brusati - fino a quando non ha trovato un posto sicuro: una cascina di Castegnato. Ed è lì che, mercoledì pomeriggio, è corsa tra le braccia della sua padrona.

Trovata grazie a Facebook

“Il proprietario della cascina l’ha trovata in una stalla: era magrissima e molto impaurita - ci racconta la padrona -. Essendo un veterinario, sapeva perfettamente cosa fare: non ha cercato di prenderla, ma ha lasciato una ciotola con latte e pane vicino a lei. Ha capito che si trattava di Lana perché aveva visto gli appelli su Facebook e quindi mi ha contattata subito. Quando io sono arrivata stava dormendo, ma appena mi ha vista mi è corsa incontro scodinzolante: è stata una gioia indescrivibile”.

Spaventata, ma in buone condizioni di salute: “Sta benone, a parte una zampina posteriore che non appoggia e faremo vedere al veterinario, non sembra avere particolari problemi - conclude la padrona -. Vorrei ringraziare tutti i volontari, gli amici e i parenti che in questi mesi difficili mi hanno aiutata a cercare Lana e non si sono mai arresi.”