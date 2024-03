Uova di cioccolato e "pizzata" solidale per aiutare i cuccioli del canile

In occasione della Pasqua (quest'anno si festeggia domenica 31 marzo) ci sono due belle iniziative, o meglio due belle opportunità per aiutare gli ospiti pelosi del Canile Rifugio di Brescia, in Via Girelli, da più di 20 anni gestito dall'associazione Sos Randagi. La prima è già in corso, insomma ci si può già fare avanti: a disposizione per un “acquisto solidale” ci sono delle gustose uova di cioccolato da 250 grammi, al latte o fondente, in vendita con offerte da 10 euro, colombe con arancia candita da 300 grammi e colombe vegane arancia e cioccolato da 300 grammi, entrambe in offerta a 12 euro (le colombe solo su prenotazione, con ritiro dal 28 marzo). Per informazioni è possibile inviare un messaggio su Whatsapp ai numeri 347 8108636 oppure 348 1814651.

La pizzata solidale

Non da meno la mitica pizzata solidale, con annesso karaoke: “Il divertimento è assicurato”, garantiscono i volontari del canile. L'appuntamento è fissato per venerdì 22 marzo, a partire dalle 19.30, negli spazi della pizzeria Olimpo (in Via Fura 131 a Brescia): la proposta standard prevede pizza e bibita (o acqua, o birra piccola) e caffè a 20 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini, ma è disponibile anche un menu “adatto a tutte le scelte alimentari”. Meglio affrettarsi: per partecipare alla pizzata di Pasqua è necessario prenotarsi entro e non oltre il 17 marzo, inviando un messaggio su Whatsapp al numero 348 1814651.

Solidarietà a quattro zampe

Solidarietà a quattro zampe: “Il ricavato di questi eventi – fanno sapere i volontari – servirà all'acquisto di farmaci per la prevenzione della filaria e per antiparassitari (la primavera è dietro l'angolo, con tutti gli annessi e connessi, ndr). Con l'acquisto di questi farmaci possiamo ridurre il rischio di infezione e prevenire lo sviluppo delle filarie nel sistema cardiopolmonare degli animali”. Parole sante: “Anche i pelosi del canile hanno bisogno di quanta più attenzione e cura possibili”, concludono da Sos Randagi.