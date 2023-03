Solidarietà a 4 zampe: la cena di primavera per aiutare i cuccioli del canile

La primavera alle porte, anzi è già arrivata: ultimi giorni - c'è tempo fino al 25 marzo - per partecipare alla cena di beneficenza in programma il 30 marzo al ristorante America Graffiti di Via Guglielmo Oberdan a Brescia. L'evento è promosso dall'associazione SoS Randagi, che da più di 20 anni gestisce il Canile Rifugio cittadino, per raccogliere fondi a sostegno di cani e gatti ospiti della struttura di Via Girelli.

"Tanti ospiti hanno intrapreso un viaggio meraviglioso chiamato adozione - fanno sapere i volontari del canile - e saranno custoditi con le giuste cure per la stagione in arrivo. Ma ci sono i nostri cuori pelosi, abbaiosi e miagolosi, che ancora ci fanno compagnia e per i quali inizieremo le prevenzioni periodiche. Anche per questo, oltre che per stare in compagnia, vi invitiamo alla serata di giovedì 30 marzo".

La cena di beneficenza

Appuntamento dalle 19.30, come detto, all'America Graffiti di Via Oberdan. La cena prevede unb menu a prezzo fisso con possibilità di scelta tra cheeseburger, bacon cheeseburger, hot dog, panino vegetariano o panino vegano, tutti serviti con patatine, acqua o bibita o birra piccola e caffè, oppure menu chicken caesar salad: per i più piccoli nuggets di pollo o little burger o hot dog con patatine, acqua o bibita e gelato. Prezzo fisso 20 euro, menu bimbi 12 euro: per info e prenotazioni (entro il 25 marzo) è possibile contattare via Whatsapp i numeri 348 1814651 o 347 8108636. Il ricavato servirà a finanziare le attività "primaverili" del Canile Rifugio: dopo cena festa garantita con karaoke a volontà.