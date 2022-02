San Valentino a quattro zampe: un dolce per aiutare il Canile Rifugio di Brescia

“Un cuore per un cuore”: ovvero, un gesto d'amore che vale doppio al Canile Rifugio di Brescia (da più di 20 anni gestito dall'associazione SoS Randagi). E' la bella iniziativa per San Valentino promossa dai volontari del canile di Via Girelli: per l'occasione sarà possibile acquistare i tradizionali gadget come felpe, coperte, calendari a tema e cioccolatini, ma su questo fronte si segnala una gustosa novità.

Un dolce per aiutare il canile

Per il 2022, infatti, sarà disponibile una simpatica e golosa torta prodotta dalla Pasticceria Zanoni di Sarezzo: si tratta di un cremoso a forma di cuore al gusto di vaniglia e fragola; parte del ricavato della vendita sarà donato al canile. Il dolce verrà prodotto in monoporzioni confezionate in scatole da 10 centimetri per 10, disponibile su richiesta anche senza lattosio o senza glutine.

Il ritiro avverrà direttamente in canile negli orari di apertura, dalle 11 alle 15 di sabato 12 e domenica 13 febbraio. Ma è meglio affrettarsi: le richieste dovranno arrivare entro e non oltre giovedì 10, così da permettere alla pasticceria di preparare quanto serve. Per info e prenotazioni è possibile scrivere al numero 347 8108636: il costo è di 7 euro con pagamento alla prenotazione tramite bonifico o Paypal.