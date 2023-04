Iron, Flick e Rudolph: sono i cani di Brescia che cercano una famiglia

Nuovo appuntamento con le "adozioni del mese" proposte dal Canile Rifugio di Brescia, in Via Girelli, gestito da oltre 20 anni dall'associazione Sos Randagi. Superata la Pasqua, anche per il mese di aprile sono tre gli amici a quattro zampe segnalati dai volontari che cercano una casa e una famiglia per accoglierli: ciascuna segnalazione è corredata dai contatti telefonici per chi volesse saperne di più. Questo mese c'è anche una "adozione del cuore", per il pastore tedesco Iron. Il Canile Rifugio è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 14, anche il sabato e la domenica.

Iron

Anni: circa 9

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Appello del cuore per il nostro Iron: pastore tedesco in canile da due anni, oggi ne ha 9.Ha iniziato ad avere problemi neurologici alle zampe posteriori oltre a un'atrofia muscolare. Lo stiamo seguendo nel miglior modo possibile, con visite neurologiche, ortopediche e a breve inizieremo, oltre alla terapia per bocca che fa già, anche a fare fisioterapia in acqua. E' notevolmente migliorato e non ha perso la sua voglia di vivere e passeggiare nel verde. Sappiamo che pochi prenderanno in considerazione un pastore anziano con la consapevolezza che nel tempo la sua situazione potrà peggiorare, ma noi dobbiamo assolutamente provare a trovare una famiglia che possa seguirlo al meglio in questi suoi ultimi anni. Ora ne ha ancora più bisogno. Iron è compatibile con cani femmine. Non lasciategli passare la vecchiaia in canile. Per informazioni 346 3856600 - 338 1713874.

Flick

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Flick è un giovane mix segugio trovato vagante, per ora ancora abbastanza timido ma accetta il contatto anche se intimorito. Ha bisogno di un contesto sicuro, tranquillo, un giardino in sicurezza intanto che impara ad andare al guinzaglio e sarebbe gradita la presenza di un altro cane socievole che possa fargli da spalla. Ma soprattutto ha bisogno di persone pazienti che sappiano rispettare i suoi tempi e i suoi spazi in modo da farlo tornare un cane sereno che potrà godersi giornate ed esperienze insieme alla sua famiglia. Per informazioni 346 3856600 - 338 1713874.

Rudolph

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Rudolph è arrivato in canile un anno fa quando ancora era un cucciolone, e adottato dopo pochi mesi. Ma per lui niente lieto fine. E' nuovamente in canile ad attendere una nuova famiglia, una nuova casa, con persone che abbiano tempo da dedicargli e voglia di mettersi in gioco. Rudy ha poco più di 2 anni, è un mix terrier tipo bull castrato e ha bisogno di regole, amore, tempo da condividere con il suo riferimento umano e nessun altro tradimento. Adozione come cane unico, no bimbi piccoli, no anziani. Necessario percorso di conoscenza. Per informazioni 346 3856600 - 338 1713874.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Lo scorso autunno ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: