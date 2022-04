Tutti i cani in cerca di famiglia a Brescia

Bentornati amici a quattro zampe: la primavera è finalmente sbocciata e anche ad aprile non mancano i tanti cucciolotti del Canile Rifugio di Brescia ancora in cerca di casa. Anche questo mese sono tre i cani segnalati dalla struttura gestita da più di 20 anni dall'associazione Sos Randagi, ne riparliamo come sempre tra qualche riga (con tutti i dettagli). Ma vista la Pasqua alle porte, segnaliamo anche la bella iniziativa in programma per sabato 16 aprile.

E' un vero e proprio “Happy Easter Day” in programma al canile di Via Girelli dalle 11 in poi: fino alle 14 sarà possibile far visita agli “ospiti pelosi”, in compagnia del volontari. A seguire (dalle 14) verrà allestito il banchetto della solidarietà, dove saranno disponibili coperte, uova di Pasqua, magliette e gadget che serviranno a finanziare le attività dell'associazione. Fino alle 16, nella grande area verde del canile, merenda dolce e salata per tutti, e tanti giochi per bambini (e non).

Biglia

Anni: circa uno

Sesso: femmina

Taglia: media (contenuta)

Su di lei: La Tac ha confermato i sospetti del veterinario e a Biglia è stato diagnosticato uno shunt portosistemico epatico, che per il momento, e speriamo per sempre, verrà trattato semplicemente con una dieta specifica (hepatic) e lattulosio. Se mai si rendesse necessario l'intervento chirurgico, resteremo a disposizione della famiglia che dovesse accoglierla. Biglia è una cucciolotta dolcissima, vivace, allegra e giocherellona. In box spesso piange, non ama restare da sola a lungo, con gli altri cani è favolosa e ama tutte le persone. Cerchiamo chi apra il suo cuore e la sua casa a un'anima speciale che pur così giovane ha già bisogno di un'adozione speciale. Se seguita con attenzione Biglia può condurre una vita perfettamente normale. Speriamo davvero di vederla lasciare il canile al più presto, per essere amata da una super famiglia. Per informazioni scrivere messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Sansone

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Sansone è il nostro gigante buono, purtroppo rientrato da 2 affidi. e' un cane molto sensibile, ha bisogno di presenza e competenza, di spazi adeguati e lunghe passeggiate. Lo affidiamo come cane unico, perchè seppur comp0atibile con femmine, nelle due adozioni precedenti ha mostrato nel tempo intolleranza verso le stesse. E' un pastore con istinto da guardiano, e nonostante la mole è un agile saltatore! Pertanto è necessaria una recinzione adeguata e un contesto sicuro. Per informazioni mandare messaggio Whatsapp al 338 1713874 o al 346 3856600.

Anita

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Taglia: medio-grande

Su di lei: Anita è un'anima dolce e sensibile, trovata nel Sud Italia Incinta, ha partorito in canile e l'abbiamo poi accolta qui per poterle dare visibilità. E' insicura ma pronta a farsi coraggio, sia nel contatto con persone che non conosce, che nelle uscite al guinzaglio a cui si sta abit7uando. Sterilizzata, è purtroppo positiva alla Leishmania. Compatibile con cani maschi giocherelloni come lei. No bambini piccoli di cui ha paura. Per informazioni scrivere un messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Da poche settimane ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

