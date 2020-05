Brescia: Open Day online per l'Accademia di Belle Arti SantaGiulia

Sarà solo ed esclusivamente online (come già fatto dall'Università di Brescia) il prossimo Open Day dell'Accademia di Belle Arti SantaGiulia: l'appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno, tutte le informazioni a questo link. L'Accademia, nota anche come Hdemia, è parte integrante del sistema pubblico dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) afferente al Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'istituto offre diplomi accademici di I livello triennali, altrettanti bienni di specializzazione e master di I livello (interior design, grafica e comunicazione, scultura, pittura, decorazione artistica, scenografica, didattica dell’arte, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, nuove tecnologie dell’arte, web e comunicazione d’impresa, animatore artistico digitale, new media communication, creative web specialist, arti visive e contemporanee).

L'offerta formativa per il 2020/2021

L’offerta formativa 2020/2021 dell’Accademia SantaGiulia garantirà una struttura di erogazione del servizio flessibile e integrata tra formazione a distanza e in presenza, mettendo a sistema tutte le innovazioni e le strategie didattiche adottate durante i mesi dell’emergenza, che ora divengono opportunità per il raggiungimento di obiettivi formativi con modalità inedite e ancor più creative. Info e dettagli sul programma dell’open day online, sulle agevolazioni economiche previste e sui corsi sono disponibili sul sito web ufficiale dell'accademia.

Agevolazioni e borse di studio per gli iscritti

Per il prossimo anno accademico 2020/2021, considerato il periodo di particolare delicatezza e difficoltà, il Gruppo Foppa, ente gestore dell’Accademia, ha deliberato di attivare importanti azioni al fine di sostenere gli studenti che intendono iscriversi a uno dei diplomi accademici triennali o di biennio specialistico per il prossimo anno:

stanziamento di euro 50.000,00 per l’erogazione di 100 borse di studio

nessun aumento per le rette di iscrizione e frequenza

riduzione della retta di euro 750,00 per tutti coloro che si iscrivono entro l’11/07/2020

istituzione del prestito per merito.

L'Accademia SantaGiulia durante il lockdown

L’Accademia SantaGiulia anche in questa fase storica ha voluto, come da suo stile, trasformare un vincolo in opportunità. La didattica a distanza, avviata nell’immediato senza far perdere agli studenti nemmeno un giorno di lavoro, ha coperto l’87% delle lezioni previste, e non ha volutamente raggiunto il 100% per salvaguardare la laboratorialità tipica e qualificata da realizzarsi in sede, in ripartenza a metà giugno nel pieno rispetto di tutte le salvaguardie di tutela della salute.

La formula a distanza, grazie ad un lavoro di coordinamento, aggiornamento e confronto puntuale tessuto tra docenti e direzione, non si è limitata all’erogazione di lezioni, ma ha fatto fiorire iniziative inedite che hanno rilanciato il protagonismo dei ragazzi, soggetti attivi del proprio percorso e ideatori e realizzatori, con il supporto dei loro professori e della struttura accademica, di novità interessanti. Tra i progetti realizzati in questi ultimi mesi si segnalano #InPrimaLinea, Lavorare con l'arte: storia di riuscita, Through the Window, A tu per tu con l'arte, 15 Minute Talks.