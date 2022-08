Federico Pace nuovo giocatore del Brescia

Non si ferma il mercato del Brescia. Dopo gli innesti di Viviani, Jallow e Benali, le rondinelle si sono assicurate anche le prestazioni Federico Pace. Esterno sinistro classe ‘99, nella passata stagione ha vestito la casacca della Società Sportiva Città di Campobasso in Serie C collezionando 32 presenze e realizzando 2 reti.

La rosa del Brescia si compone così di una nuova pedina fondamentale e funzionale per il mister Clotet.

Fonte immagine: Brescia Calcio.