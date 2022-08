Desenzano: Vincenzo Maione per l’attacco del Desenzano

Il Calcio Desenzano ha nome nuovo per il suo attacco. Si tratta di Vincenzo Maione, napoletano, punta classe ’94 e reduce da un’ottima esperienza in Serie D col Prato dove ha giocato 36 gare ufficiali mettendo a segno 8 gol.

Di seguito il comunicato stampa della Società.

“Nella sede di Tima, sponsor del Calcio Desenzano anche per la prossima stagione, è stato ufficializzato il tesseramento di Vincenzo Maione che lo legherà al gruppo di mister Tacchinardi per la stagione prossima all’avvio.

Il calciatore napoletano era in procinto di trasferirsi al Ghivizzano Borgo a Mozzano, tanto che era stato perfino ufficializzato, tuttavia poi il trasferimento è saltato costringendo la punta ad aggregarsi con l’Equipe Campania in attesa della chiamata dal Calcio Desenzano.

Vincenzo Maione inizia la carriera a Ischia dove interpreta la trafila giovanile fino all’esordio in Serie C con l’Ischia. Con la maglia ischiana si mette in mostra grazie alle sue capacità e nella stagione 2017/18 dimostra grandi abilità in fase offensiva con l’Agropoli dove mette a segno più di 10 reti sfiorando la promozione. La stagione successiva timbra 7 reti in Serie D con la Sarnese risultando uno dei migliori giocatori. Nel 2019/20 disputa una buona stagione con il Francavilla (anche se interrotta a causa della pandemia), mentre lo scorso anno contribuisce alla salvezza del Portici con le sue 10 reti.

Nell’ultima stagione si trasferisce in Toscana risultando uno dei migliori calciatori in forza al Prato conquistando l’amore da parte della piazza a suon di gol molto pesanti.

Oggi la firma dell’accordo a Calcinato nella sede di Tima srl, il giocatore e i dirigenti del Calcio Desenzano sono stati ricevuti da Tiziano Metelli che insieme al fratello Maurizio è titolare della società. La Tima si occupa di manutenzione stradale, è sul mercato dal 2004 e da sempre vicina al Calcio Desenzano”.

In attesa del rientro in gruppo di Emanuele Bardelloni, mister Tacchinardi ha ora un altro attaccante sul quale potrà fare affidamento nel corso della stagione.

Fonte immagine: Calcio Desenzano.