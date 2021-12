Vittoria nella ripresa per il CazzagoBornato contro il Castiglione in Eccellenza

Presso lo stadio di Bornato è andata in scena la sfida tra CazzagoBornato e Castiglione, valida per la tredicesima giornata del campionato Eccellenza. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Chindamo, coadiuvato dagli assistenti Adragna e Chourga.

Ad un primo tempo di equilibrio tra le due formazioni, è seguita una ripresa di gioco che ha visto il CazzagoBornato dimostrarsi superiore. Al 10’ della ripresa è arrivata la rete di Minessi che ha sbloccato il risultato, il punteggio è però rimasto in bilico fino al novantesimo perché le occasioni per il Castiglione non sono mancate: in particolare, la squadra ha sfiorato il pareggio all’88’ quando la squadra ha conquistato un calcio di rigore. Lauricella si è incaricato della battuta ma la conclusione è stata respinta, in due tempi, dal portiere Paderno. Allo scadere del tempo regolamentare è arrivato il secondo gol del CazzagoBornato: Masperi insacca un ottimo assist arrivato da Lorenzi e fissa il risultato sul 2 a 0.

La vittoria porta il CazzagoBornato vicino alla zona salvezza del campionato, il Castiglione invece resta in piena zona playout con 11 punti conquistati.