Vittoria e terzo posto per il Calcio Pavonese in Promozione

Continua il buon momento di forma del Calcio Pavonese, vittorioso in questa settima giornata del campionato Promozione contro lo Sporting Club. 3 a 1 a favore della squadra di casa è il risultato finale della sfida, arbitrata dal signor Basilici.

Ad aprire le marcature nel corso del primo tempo è Macalli, autore della rete del vantaggio del Calcio Pavonese dopo 16’ di gioco. Non ci sono più squilli nel corso della prima parte di gara e il duplice fischio manda le squadre a riposo con il Calcio Pavonese avanti per 1 a 0. Il rientro in campo mostra la squadra di casa intenzionata a mettere al sicuro il risultato per evitare inutili rischi: ci riesce dopo quattro minuti di gioco, con Osio che insacca il pallone e porta il punteggio sul 2 a 0. Lo Sporting Club riesce a riaprirla momentaneamente grazie alla rete di Saleri al 37’ della ripresa, nei minuti finali però arriva il sigillo di Mbengue del Pavonese che fissa il risultato sul 3 a 1.

La Pavonese ha dimostrato di aver superato bene le scorie della sconfitta contro la Sportiva Ome, arrivata alla quinta giornata: nel turno precedente ha sconfitto la Bagnolese ed ora lo Sporting Club, assestandosi in terza posizione nel girone D. Il prossimo impegno sarà in trasferta contro il Suzzara, reduce da un’ottima prestazione contro il Vighenzi.