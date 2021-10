Vittoria e altri tre punti per la Vighenzi in Promozione

Vittoria di extremis per la Vighenzi contro lo Sporting Club: la rete che vale i 3 punti è arrivata al 90’, è Fornito ad incassare e portare alla vittoria la sua squadra. La sfida, valida per la sesta giornata del campionato Promozione, si è giocata al comunale Goito, casa dello Sporting club, ed è stata arbitrata dal signor Ronchi.

Il match è stato molto equilibrato per tutti i 90’ minuti di gioco, le occasioni da gol sono state ridotte da parte di entrambe le formazioni, le rispettive difese hanno disputato un’ottima fase difensiva, complici i reparti offensivi non sufficientemente cinici. Il gol vittoria è arrivato allo scadere ma il pareggio sarebbe stato un risultato altrettanto giusto. Balza all’occhio il quinto clean sheet per la Vighenzi su sei giornate disputate. Va però migliorata la fase offensiva, con 5 gol all’attivo fino ad ora, sotto la media di uno a partita.

I tre punti proiettano la squadra al secondo posto, a pari merito con il San Lazzaro, ma distaccati dalla prima, l’Ospitaletto. La prossima giornata sarà in casa per il Vighenzi, sono attesi gli uomini del Suzzara: il calcio d’inizio è in programma il 31 ottobre alle ore 14.30.