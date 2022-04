Vittoria di misura del Valcalepio contro il Vobarno in Eccellenza, girone C

Il Valcalepio vince la sfida casalinga contro il Vobarno per 2 reti a 1, gara valida per la 28esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La squadra di casa ha siglato entrambe le sue reti nel corso della prima frazione di gioco. il Vobarno ha tentato di ritornare in partita nel corso della ripresa ma i tentativi non sono bastati.

Il Valcalepio è passato in vantaggio al secondo minuto di gioco con Granillo, il raddoppio è arrivato al 21esimo, su calcio di rigore, con Valente. Nella ripresa è arrivato il gol del Vobarno, al sesto minuto, con Faloretti, ma non è bastato a rimontare la sfida.

Il Valcalepio sale al quinto posto in campionato a quota 42 punti e centra la zona playoff, a pari punteggio con Prevalle e Rovato. Domani la squadra è chiamata a scendere nuovamente in campo per il recupero della sedicesima giornata contro l’Orceana.