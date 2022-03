Vittoria da incorniciare per il Cortefranca: 2 a 1 in trasferta sul campo del Como Women

Squadra in casa

Squadra in casa Cortefranca

Il Cortefranca sta vivendo un momento di forma strepitoso e la vittoria in trasferta sul campo del Como Women ne è una prova emblematica. Al Comunale Giacinto Facchetti di Ponte Lambro, casa del Como Women, è andato di scena un monologo del Cortefranca nei primi 45 minuti di gioco. Una supremazia che si traduce in due reti, al 21’ e al 36’, rispettivamente con Picchi e Muraro.

Il Como riesce a risollevare la testa nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco: riapre la sfida quasi subito, al 3’ della ripresa, con Di Luzio ma in seguito crea troppo poco per impensierire la squadra avversaria.

Dopo una prima parte di stagione non perfetta per il Cortefranca femminile, ora ha dimostrato di aver ingranato la marcia giusta e la squadre risale rapidamente la classifica, stazionandosi in quinta posizione, un risultato importante alla luce della rosa giovane a disposizione dell’allenatrice Mazza.