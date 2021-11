La Vighenzi vince in extremis e conquista il secondo posto in Promozione

Al centro sportivo Montichiarello di Montichiari la Vighenzi calcio si è imposta per 2 reti a 1 contro il Voluntas Montichiari, gara valida per l’ottava giornata del campionato Promozione, girone d. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Sputore, gli assistenti invece erano Ardesi e Pagano.

Una vittoria che vale il secondo posto in Promozione e conquistata nei minuti finali della sfida. Ad aprire le marcature è stato il Voluntas Montichiari con Ciadamidaro: il giocatore approfitta di un errore in disimpegno della Vighenzi e sigla la rete del vantaggio. Al duplice fischio le squadre vanno a riposo con il punteggio a favore della squadra di casa, nel secondo tempo però la situazione si capovolge.

La Vighenzi rientra in campo motivata fin dai primi minuti di gioco e al 13’ agguanta il pareggio con Mora su assist di Faini. A tempo quasi scaduto, al 47’, è Faini che questa volta si incarica della rete e porta in vantaggio la squadra e permettendo la conquista dei 3 punti in palio. La squadra sale così a quota 14 punti e si attesta al secondo posto in classifica.

La Vighenzi è riuscita a rialzare subito la testa dopo la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato: tra le mura di casa infatti è stata travolta dalle 5 reti del Suzzara Sport Club (3-5 il risultato finale). La prossima giornata prevede la sfida casalinga contro il Castellana, tra due giornate invece si attende il big match con l’Ospitaletto.