Vighenzi Calcio, tra nuovi volti e confermi : cambiato il direttore sportivo, rimane l’allenatore

Il Vighenzi ha disputato una stagione di alti e bassi in Promozione, terminando la stagione con un solo punto in più rispetto alla zona paludosa del fondo classifica. Per il campionato 2022/2023, la società ha deciso di cambiare il diretto sportivo e confermare invece il mister.

Il nuovo volto sarà quello di Enzo Filippini, che vanta esperienze nell’Orsa Iseo e Ospitaletto (nelle ultime tre stagioni): “Il primo impatto col “mondo” Vighenzi è stato molto positivo, è una società che condivide i miei stessi valori, cioè puntare molto sui ragazzi che escono dal settore giovanile. L’obiettivo per la nuova stagione è migliorare la posizione finale della precedente: cercheremo di allestire una squadra competitiva per far sì che questo si avveri”.

Si è scelto invece di proseguire l’avventura con il mister Luca Bussi, chiamato a dare continuità al progetto insieme al suo staff. La direttiva principale è una, valorizzare il settore giovanile, e mister Bussi sembra la persona adatta per farlo. Sul tema è intervenuto anche il presidente Melda: “Felice che prosegua il nostro progetto con Luca Bussi. Non ci sono mai stati dubbi a riguardo: il feeling con la società è totale ed il nostro obbiettivo è migliorare sempre rispetto all’anno precedente, sempre nel segno dei giovani che sono il nostro punto focale”.