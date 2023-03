Venezia vs Brescia: convocati e dichiarazioni di mister Gastaldello

Sono soltanto due i punti che separano il Brescia dal Venezia che attualmente ricopre il sedicesimo posto della classifica, l’ultimo prima di uscire dalla zona play out. Reduci da due pareggi consecutivi e con Cittadella e Cagliari e dopo aver trovato nuovamente la via del gol, le Rondinelle vogliono dare continuità ai risultati per abbandonare il prima possibile la zona retrocessione. Quella di sabato è sicuramente una trasferta impegnativa, ma contro un Venezia in difficoltà nelle ultime partite con soltanto reduce da due sconfitte consecutive con Bari e Frosinone. Tra i convocati mister Gastaldello recupera Ndoj e Listkowski. Non prenderanno parte alla trasferta invece Pace e Niemejier per scelta tecnica. Andrea Cistana, infine, rimarrà a Torbole per recuperare al meglio dalla lombosciatalgia.

Queste le parole del tecnico Daniele Gastaldello alla viglia della partita:

“Siamo molto contenti che allo stadio ci saranno molti nostri tifosi. Sarà una spinta in più per noi, però in campo saremo 11 contro 11 e la partita dobbiamo vincerla lì provando a migliorare quanto abbiamo fatto nelle ultime partite. In settimana la squadra ha lavorato bene, i ragazzi sono sul pezzo e hanno voglia di dimostrare il loro valore. Adryan e Jallow sono giocatori importanti, contro il Cagliari hanno dimostrato di tenerci e sappiamo che può essere un giocatore importante dall’inizio o a partita in corsa. Il Venezia ha soltanto due punti di vantaggio, ma è una squadra costruita per stare nei piani alti e ha individualità importanti. Vogliamo vincere perché è arrivato il momento di portare a casa il bottino pieno”.

Questi i convocati per la trasferta di Venezia:

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Rodriguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Adryan, 18 Jallow, 21 Labojko, 23 Bjorkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 29 Listkowski, 31 Scavone, 32 Papetti.