Triestina - FeralpiSalò, mister Vecchi: “Ci serve continuità”

Il FeralpiSalò scende in campo, in trasferta, questo pomeriggio contro la Triestina, ultima gara di un filotto di partite di fuoco per la squadra di mister Vecchi. Le vittorie contro il Trento e contro il Padova, tra le candidate alla vittoria finale insieme alla Triestina, hanno contribuito a far crescere le aspettative attorno alla formazione bresciana.

La lista dei convocati conta 22 nomi, assenti solo Marchesan e Suagher, fuori per infortunio muscolare. Mister Vecchi, nella consueta conferenza pre-partita, ha sottolineato come sia necessario archiviare in fretta la vittoria contro il Padova e centrare i 3 punti anche contro la Triestina: “Fare un'impresa come quella di lunedì è una grande prova, un ottimo segnale. Ma non certifica del tutto la nostra crescita: contro la Triestina, invece, fare risultato con una prestazione delle nostre darebbe quella continuità di chi vuole e può restare in alto a lungo.”

Di certo le statistiche non sono a favore della formazione bresciana: negli ultimi 5 incontri disputati a Trieste, per ben 4 volte è stata la squadra di casa ad uscire vittoriosa e solo una volta il FeralpiSalò è tornato a casa con un pareggio. Visto il momento di forma della formazione bresciana però, potrebbe essere il momento giusto per invertire il trend.