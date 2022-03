Stop alle vittorie consecutive per il Brescia Femminile: è 1 a 1 contro il San Marino Academy in serie B

Il Brescia femminile non trova l’ottava vittoria consecutiva e viene fermata sull’1 a 1 da un buon San Marino Academy in serie B. Un punto ed un gol per parte mettono fine alla sfida: per il Brescia la rete porta la firma di Ghisi, al primo centro in campionato, mentre il San Marino Academy è andato in gol con Piazza, nel corso della ripresa.

Il pareggio e la contemporanea vittoria del Como Women, permette a queste ultime di risicare punti importanti nella rincorsa al primo posto, ora lontano sei punti. Il Brescia femminile mantiene saldamente il primato a quota 39 in campionato, in terza posizione invece la sorpresa Cortefranca.

Mister Garavaglia si è detto soddisfatto del punto conquistato: “E’ stata una partita molto tirata agonisticamente, d’altronde nessuno fa sconti. Le ragazze l’hanno interpretata bene, sapendo soffrire quando c’era da farlo, soprattutto negli inizi tempi, poi dopo si sono fatte valere. Nella parte finale ho visto una buona reazione e una squadra che ha cercato la vittoria fino all’ultimo”.