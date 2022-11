Serie D: i risultati di domenica 27 novembre

Il Breno di mister Soave conquista tre punti importantissimi in trasferta sul campo della Virtus Ciseranobergamo, sale a 9 punti e lascia l’ultimo posto in classifica ma soprattutto accorcia le distanze sulle rivali in zona play out. Vittoria anche per il Lumezzane che al “Tullio Saleri” supera anche l’Arconatese proseguendo la sua volata in solitaria in testa al girone B. Domenica amara, invece, per Franciacorta e Desenzano sconfitte rispettivamente da Villa Valle e Alcione Milano.

I risultati e i marcatori della giornata:

Alcione Milano - Desenzano 1-0

(22′ Bangal Faisal)

LUMEZZANE - Arconatese 2-1

(36′ rig. Alessandro, 46′ Spini – 54′ Ferrandino)

FRANCIACORTA - Villa Valle 0-2

(37′ e 94’ Maritato)

Virtus Ciseranobergamo - BRENO 1-2

(35′ Viscardi – 7′ Righetti, 54′ rig. Confalonieri)

Caronnese - Sona 2-1

(33’ Gaeta, 88’ Achenza - 90’ Girma)

Casatese - Real Calepina 1-0

(Quaggio)

Folgore Caratese - Brusaporto 1-2

(16’ rig. Pinotti - 36’ Forlani, 47’ Zaccariello)

Ponte San Pietro - Città di Varese 2-0

(27’ Capelli, 55’ Ruggeri)

Seregno - Varesina 1-3

(30’ Henin - 22’ Gasparri, 49’ Trenchev, 74’ Poesio)

