Cosenza vs Brescia: le dichiarazioni di mister Gastaldello

Dopo la sconfitta di misura arrivata nel secondo tempo contro il Cosenza nella gara d’andata dei play out, il tecnico del Brescia Daniele Gastaldello è dispiaciuto per il secondo tempo, ma si dice fiducioso in vista della gara di ritorno in programma giovedì 1 giugno allo stadio “Mario Rigamonti”.

Queste le sue dichiarazioni al termine della partita:

“La partita è stata determinata dagli episodi dalla loro bravura a sfruttare le occasioni create. Ai ragazzi avevo chiesto di venire qui e fare la partita, peccato che ci siamo riusciti soltanto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo smesso all’improvviso di giocare e questo non mi è piaciuto. In vista del ritorno, però, sono molto fiducioso perchè sul volto dei giocatori ho visto la voglia di ribaltare il risultato. Nel secondo tempo il abbiamo sprecato troppi palloni, mentre il Cosenza è entrato con uno spirito diverso. In settimana (la ripresa è fissata per sabato mattina, ndr) lavoreremo come una normale settima. Le qualità tecniche e morali così come le motivazioni per ribaltare il risultato davanti al nostro pubblico non mancano. Credo nei ragazzi perchè hanno dimostrato di saper ribaltare partite che che sembravano già perse. Giovedì davanti al nostro pubblico dovremo dare tutto quello che abbiamo”.