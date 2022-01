Serie B femminile: rinviata la giornata del 9 gennaio senza ufficialità sulla data di inizio del campionato

Il covid mostra i suoi effetti anche sulla serie B femminile, ferma dal 12 dicembre scorso per il consueto stop natalizio. Un ritorno in campo che è destinato a slittare, anche se al momento non si hanno certezze riguardo invece la data di inizio della seconda parte di campionato. Lo scorso 3 gennaio la FIGC ha diramato un comunicato il campionato di serie B femminile, in cui militano Brescia e Cortefranca. Il testo integrale è il seguente: “La Serie B Femminile si ferma a causa del COVID-19. Alla luce dell’elevato numero di contagi che sta interessando i gruppi squadra, la Divisione Calcio Femminile - tramite il comunicato ufficiale n° 75 - ha disposto il rinvio a data da destinarsi della 12ª giornata del Campionato in programma domenica 9 gennaio.”

Al momento non si ha ancora una data certa riguardo al ritorno in campo, è presumibile in concomitanza con gli altri campionati maschili, per cui non prima del 23 gennaio, l’ufficialità non è però ancora pervenuta. In questa prima parte di campionato il Brescia femminile ha fatto benissimo, occupando il secondo posto dietro al Como, lontano solo un punto. Il Cortefranca femminile si trova invece in 9 posizione, con 14 punti conquistati in 11 partite disputate.