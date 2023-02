Sergio Volpi ha vinto la Coppa Italia Minetti con il Nibbiano & Valtidone

Ieri pomeriggio Sergio Volpi ha alzato la sua seconda Coppa Italia regionale di Eccellenza con il “suo” Nibbiano & Valtidone battendo in finale il Rolo. Trascinato dal bomber Grasso autore di quattro reti, la formazione guidata dal tecnico bresciano ha calato la manita segnando su calcio di rigore con Minasola. Dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia Lombardia di Eccellenza con il Ciliverghe la scorsa stagione, Sergio Volpi s’è ripetuto quest’anno trionfando nella fase regionale emiliana della competizione. Il Nibbiano & Valtidone accede così alla fase nazionale dove incontrerà il Certaldo in una doppia sfida andata e ritorno, il 15 febbraio in casa e l’1 marzo in trasferta.

Da quando s’è seduto sulla panchina della formazione piacentina, Volpi ha cambiato volto a una squadra fino a quel momento spenta, in difficoltà e soprattuto in zona play out. Dopo soltanto tre partite l’ex capitano della Sampdoria ha dato nuova linfa alla squadra collezionando sette punti in tre partite traghettandola fuori dalla zona retrocessione.

Fonte immagine: profilo Instagram Nibbiano & Valtidone.