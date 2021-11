Seconda sconfitta consecutiva per il Darfo Boario, mister Inversini: “Se prendi gol del genere è anche giusto perdere”

Al Comunale di Darfo Boario è andata in scena l’undicesima giornata del campionato Eccellenza, il Darfo Boario però non è riuscito a risollevarsi dopo l’ultima sconfitta e matura un nuovo risultato negativo, il secondo consecutivo. L’avversario era il Vobarno, autore di una buona prestazione e capace di rimontare la rete in avvio del Darfo Boario ed imporsi con il punteggio di 3 a 1. L’arbitro della sfida è stato il signor Bazzo, coadiuvato dagli assistenti Bevilacqua e Perrella.

Il Darfo Boario ha approcciato bene la gara, almeno nei primi minuti di gioco. La squadra di casa, infatti, è passata in vantaggio dopo 8’ di gioco con Berta. Il vantaggio però non è stato gestito in modo ottimale e la difesa ha mostrato più di una lacuna: al 40’ del primo tempo il Vobarno riesce a pareggiare i conti e al duplice fischio le due squadre tornano in situazione di parità.

Al rientro in campo, la squadra di casa non si dimostra attenta e subisce la rete del vantaggio del Vobarno dopo appena un minuto di gioco con Paghera. La terza rete, quella della tranquillità della squadra ospite, arriva solo allo scadere del tempo regolamentare ma il Darfo Boario non ha mai dato l’impressione di potersi rialzare dopo la seconda rete subita.

Mister Inversini, al termine della sfida, si mostra critico nei confronti della squadra e sottolinea come certi errori difensivi non vadano commessi, in caso contrario è giusto perdere le sfide: “Più che di un’analisi della partita, qui si tratta di capire perché la nostra squadra subisce con troppa passività certi gol. Nel primo tempo si è giocato bene con la possibilità di andare in vantaggio. ad inizio secondo tempo abbiamo subito un gol che poi non ci ha più fatto rialzare. Se prendi gol del genere è anche giusto perdere e inutile commentare gli errori fatti. È la facilità con cui gli avversari arrivano davanti alla nostra porta che ci fa vedere che qualcosa va rivisto. Ci tocca registrare l’ennesima sconfitta ma qualche difetto, abbastanza importante, ce l’abbiamo e tocca a tutti noi risolvere a partire da domenica prossima”.