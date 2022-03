Sconfitta di misura dell’Orceana contro il Forza e Costanza in Eccellenza

Al Comunale Casari di Martinengo, casa del Forza e Costanza, l’Orceana esce con una sconfitta di misura maturata nei primissimi minuti della sfida, terminata in 10 uomini per la formazione di casa. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Allegri, coadiuvato dagli assistenti Pozzi e Mavelli.

Il Forza e Costanza ha imposto i suoi ritmi fin dal primo minuto ed il risultato si è sbloccato quasi immediatamente: l’unica rete dell’incontro è arrivata dopo solo quattro giri d’orologio e porta la firma di Lazzaretti per la squadra di casa.

L’Orceana non è perciò riuscita a replicare l’impresa maturata nella precedente giornata, la 23esima, contro il Lumezzane. La squadra, in casa, ha giocato una partita pressoché perfetta (complici anche alcune disattenzioni avversarie) ed è riuscita a vincere con il punteggio di 1 a 0, la rete che è valsa i 3 punti porta la firma di Orsini al 30’ della ripresa.

La squadra sta cercando di recuperare lo svantaggio in classifica ed uscire dalla zona playout in cui, al momento, si trova. A quota 24 punti, come il Castiglione, si trova in quart’ultima posizione, ma la classifica è ancora suscettibile di variazione perché molto corta, le possibilità per una salvezza tranquilla sono tutte ancora presenti.