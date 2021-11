Rinviato a data da destinarsi il match tra Bedizzolese e Atletico Castegnato

La sfida di Eccellenza tra Bedizzolese e Atletico Castegnato, in programma allo stadio Siboni di Bedizzolese domenica 14 novembre, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di impraticabilità del campo. Non si tratta di un caso isolato, nel solo girone C sono due i match rinviati ed una partita invece è stata sospesa dopo 45 minuti di gioco.

La Bedizzolese si trova ora al decimo posto in campionato, con 10 punti derivanti da 3 vittorie e un pareggio. Ben 4 le sconfitte ed il dato che balza all’occhio riguarda i gol subiti: 12 totali, sono invece 11 quelli segnati, con Fenotti capocannoniere con 4 reti. La prossima giornata, meteo permettendo, sarà in trasferta e sfideranno il Vobarno, reduce da un pareggio.

L’Atletico Castegnato invece è un gradino più in alto, al nono posto. 11 punti per la formazione bresciana, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. Anche in questo caso il dato relativo ai gol subiti è alto, 15 fino ad ora, ma a fronte di un attacco più prolifico: sono 17 le reti segnate, con Marrazzo capocannoniere con 8 reti. La decima giornata, in programma il prossimo weekend, sarò casalinga per l’Atletico: è atteso il Darfo Boario, reduce da una larga vittoria.