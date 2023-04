Promozione: i risultati di domenica 16 aprile

La festa della Pavonese può finalmente iniziare: grazie al di Giovinetti segnato al 12’ del primo tempo, la formazione di mister Pelati ha espugnato il campo del Marmirolo e ha vinto matematicamente il girone D di Promozione. Si conferma al secondo posto l’Orceana vittoriosa in trasferta contro il San Lazzaro, mentre al terzo posto sale la Vighenzi che vince contro la Castellana e sorpassa in classifica l’Asola sconfitta da La Sportiva Ome. Ancora vive le speranze per un posto tra i play off per il Cellatica vincente per 2 a 0 contro il Lodrino. Il Suzzara vince il derby mantovano contro la Governolese e supera la Voluntas Montichiari, ora all’ultimo posto, fermata sullo zero a zero dalla Nuova Valsabbia. Pareggio con due reti per parte, infine, tra Pro Palazzolo e Borgosatollo.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castellana - Vighenzi 1-3

(30′ Pavoni, 36′ 57′ Faini)

Marmirolo - Pavonese 0-1

(12′ Giovinetti)

La Sportiva Ome - Asola 2-1

(55’ 75’ rig. Corradi - 45’ pt Bovi)

Lodrino - Cellatica 0-2

(18′ Scalvini, 45′ Capelli)

Nuova Valsabbia - Voluntas Montichiari 0-0

Pro Palazzolo - Borgosatollo 2-2

(44′ rig. Silajdzija, 70′ Latifi)

San Lazzaro - Orceana 2-3

(4’ e 11’ Morselli - 13’ Belotti, 57’ Ubbiali, 68’ Migliorati)

Suzzara - Governolese 2-1

(Guastalla, Solci - Mazzocchi)

Fonte immagine: Pavonese Calcio.