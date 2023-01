Promozione: i risultati di domenica 29 gennaio

Rimane invariato il distacco tra la prima e la seconda forza del campionato, entrambe fermate con un pareggio. La capolista Pavonese non va oltre l’1 a 1 in casa contro la Castellana, mentre l’Orceana trova il gol del pari a dieci minuti dal termine sul campo del Cellatica. Ne approfitta l’Asola che supera 3 a 1 il San Lazzaro e accorcia in classifica portandosi a meno 6 dalla vette e a meno 3 dai bassaioli. In zona play off resta al quarto posto la Vighenzi rimontata dalla Voluntas Montichiari dopo il vantaggio iniziale. Bene il Lodrino che grazie alla doppietta di Chinelli Riccardo batte La Sportiva Ome. Finiscono con il punteggio finale di 1 a 1, infine, le partite Borgosatollo-Governolese, Marmirolo-Nuova Valsabbia e Suzzara-Pro Palazzolo.

I risultati e i marcatori della giornata:

Borgosatollo - Governolese 1-1

(75′ Okou – 64′ Dalla Pellegrina)

Pavonese - Castellana 1-1

(37′ Crescini – 16′ Faye Papa)

Cellatica - Orceana 2-2

(15′ Capelli, 75′ Capelli – 50′ Bosis, 80′ Bosis)

La Sportiva Ome - Lodrino 0-2

(19′ R. Chinelli, 24′ R. Chinelli)

Marmirolo - Nuova Valsabbia 1-1

(39′ Gelain)

Suzzara - Pro Palazzolo 1-1

Voluntas Montichiari - Vighenzi 1-1

(42′ Bruno – 22′ Faini)

Asola - San Lazzaro 3-1

(Buonaiuto, Moreni, Chitò)

