Primavera 2: Samuele Kasa convocato con l’Under 19 dell’Albania

Samuele Kasa è stato convocato con la nazionale Under 19 dell’Albania dal tecnico Armando Cungu e parteciperà a due test amichevoli a Malta, in programma giovedì 23 alle ore 11:30 e domenica 26 alle ore 11:00, in vista delle qualificazioni per gli Europei di categoria. Cresciuto tra Voluntas Montichiari e Inter, l’esterno classe 2005 è ora un punto fermo della formazione Primavera allenata da Aldo Nicolini che l’a reinventato esterno basso. Un ruolo che Kasa sta svolgendo bene come dimostrano le ottime prestazioni e il gol segnato proprio nell’ultima giornata contro il Pordenone.

Fonte immagine: Brescia Calcio.