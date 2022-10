Primavera 2: festa Feralpisalò per la prima vittoria stagionale

La prima vittoria in Primavera 2 per la Feralpisalò è finalmente arrivata. La formazione allenata da mister Lucchini ha infatti raccolto i primi tre punti del campionato vincendo per 2 a 0 contro il Como. Partita molto combattuta nel primo tempo con entrambe le squadre molto lunghe e poco attente. I padroni di casa più pericoloso nei primi quarantacinque minuti di gioco, ma la retroguardia verdeblù ha resistito senza farsi scalfire andando così negli spogliatoi in parità.

Nella ripresa, invece, la Feralpisalò è entrata in campo con un atteggiamento più propositivo e al 20’ ha trovato il meritato vantaggio. I lariani accusano il colpo e dopo otto minuti Brognoli firma il definitivo raddoppio che vale la prima vittoria in campionato.

Prossimo impegno per la Feralpisalò è sabato 22 ottobre, sempre in trasferta, contro la Reggiana.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini al termine della partita: “È stata una partita non bellissima nel primo tempo, con la squadra lunga e il Como ci ha messo qualche volta in difficoltà. Poi nel secondo tempo siamo entrati con un atteggiamento diverso. Eravamo aggressivi, con la voglia di vincere e pressavamo su ogni pallone.

È arrivata la prima vittoria, sono contento per i ragazzi. La strada è ancora lunga ma questa vittoria ci serviva sopratutto per il morale”.

IL TABELLINO

COMO-FERALPISALO’ 0-2

COMO: Piombino, Rimasera, Sabili, Gusso (46’ Moretti), Gennaio, Dilernia, Lipari, Gatti, Duchini (67’ Porese), Di Giuliomaria, Chinetti (76’ Zappa). A disposizione: Frigerio, Boccardo, Suarato, Viganò, Bossi, Colombo, Barbieri. Allenatore: Bell.

FERALPISALÒ: Faganio, Caliendo, Prasso (63’ Bassini), Musatti (83’ Samb), Inverardi, Armati, Gualandris, Viscardi (57’ Picchi), Benti, Guarneri (46’ Brognoli), Gogna. A disposizione: Righetti, Pisa, Rebussi, Inverardi G., Zani, Menegatti, Gatti, Bettolini. Allenatore: Lucchini.

RETI: 65′ Caliendo, 73′ Brognoli.

AMMONITI: Guarneri (F), Prasso (F), Gualandris (F), Faganio (F).

Fonte immagine: Feralpisalò.