Primavera 2: Feralpisalò in trasferta ad Alessandria

Sabato 18 marzo i giovani Leoni del Garda scenderanno in campo ad Alessandria per affrontare la 23ª giornata del campionato. Dopo due vittorie consecutive ottenute con Reggiana e Albinoleffe, i verdeblù non intendono fermarsi e proveranno ad allungare la striscia positiva contro la formazione piemontese reduce dalla vittoria esterna sul Como e attualmente al penultimo posto del girone a 8 lunghezze di distacco.

Queste le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini rilasciate alla vigilia della partita:

“I risultati delle squadre dietro sono stati tutti positivi e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, perché l’obiettivo non è ancora stato raggiunto. Non ci dobbiamo accontentare di due vittorie, ma dobbiamo tenere la continuità. È un aspetto fondamentale. Domani incontriamo l’Alessandria e dobbiamo cercare di mettere in campo tutto il lavoro fatto durante la settimana. Sarà una bella sfida”.