Primavera 2: il Brescia ritrova il sorriso a Como

Il Brescia Primavera di mister Davide Possanzini torna alla vittoria cancellando la brutta prestazione contro il Monza. Avvio di gara scoppiettante con un botta e risposta rapidissimo nei primi due minuti di gioco: ad aprire le marcature sono i padroni di casa in rete dopo sessanta secondi con Lipari. Il Brescia non ci sta e dopo un solo giro di lancette rimette sui binari la partita pareggiando con Fogliata. La partita è vivace con occasioni per entrambe le squadre, ma alla mezz’ora il Como si riporta in vantaggio con il gol siglato da Ba. La prima frazione di gioco termina con i padroni di casa avanti di un gol, ma nella ripresa il Brescia non l’associazione nulla al caso e ribalta le sorti della partita. Al 55’ è Fogliata a trovare il nuovo pareggio prima del sorpasso messo a segno al 69’ da Ferro. Il Brescia è ben messo in campo, ma il Como reagisce e trova il gol del tre pari con Tremolada quando sul cronometro mancano quindici minuti. Il pareggio lariano è però l’unico lampo lariano della ripresa perché il Brescia gioca con maggiore convinzione e al minuto 84 si riporta in vantaggio con Orlandi. Il Brescia non vuole subire alcuna beffa e al 90’ chiude la partita realizzando il gol del definitivo 3 a 5 con Lorini.

Vittoria e tre punti fondamentali per il Brescia che sabato 3 dicembre tornerà in campo per sfidare in trasferta il Vicenza.

IL TABELLINO

COMO - BRESCIA 3-5

COMO: Frigerio, Zappa (46’ Viganò), Verga (40’ Moretti), Gatti, Dilernia, Sabili, Tremolada, Ba, Duchini, Di Giuliomaria (72’ Polese), Lipari (79’ Suarato). A disposizione: Barbieri, Boccardo, Mollica, Bossi, Colombo, Lovere. Allenatore: Bell.

BRESCIA: Cortese, Muca, Pandini, Gussago, Negretti (79’ Riviera), Contessi (68’ Mor), Kasa (68’ Lorini), Scalmana, Ferro, Fogliata (68’ Orlandi), Grossi (77’ Rizza). A disposizione: Fusi, Bonazza, Mainardi, Tomaselli. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Gianquinto di Parma.

ASSISTENTI: Tesi di Lucca; Pandolfo di Castelfranco Veneto.

GOL: 1’ Lipari, 29’ Ba, 75’ Tremolada - 2’ Fogliata , 55’ Grossi, 69’ Ferro, 84’ Orlandi, 90’ Lorini.

AMMONITI: Dilernia - Contessi.

NOTE: Recupero: 3’-5’.

Fonte immagine: Brescia Calcio.