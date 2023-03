Primavera 2: i leoni del Garda espugnano il campo dell’Albinoleffe

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera 2 della Feralpisalò che come all’andata ha la meglio sull’Albinoleffe.

Primo tempo sotto controllo per i verdeblù che dopo sette minuti passano in vantaggio con Brognoli che insacca in mischia sugli sviluppi di un corner. I giovani leoni del Garda sono padroni del campo e al 19’ Picchi raddoppia con un gran tiro che non lascia scampo al portare. Il primo tempo termina con il punteggio di due a zero, ma in avvio di ripresa gli orobici entrano in campo con piglio deciso e al 49’ riaprono la partita andando in gol con Angeloni. Superati i primi minuti, la squadra di mister Lucchini torna in controllo della partita e chiude i conti al 64 con il gol di capitan Guarneri. L’Albinoleffe accusa il colpo così la Feralpi si limita a gestire il vantaggio maturato portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Sabato 18 marzo i verdeblù giocheranno ancora in trasferta sul campo dell’Alessandria.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Lucchini al termine della partita:

“Una vittoria che conferma il grande lavoro dei ragazzi. Nei primi 45’ abbiamo dominato il gioco e siamo andati sul 2-0 con l’occasione per il 3-0 mancata. Il secondo tempo siamo partiti un pochino sottotono, dove abbiamo subito il 2-1, ma poi ci siamo ripresi e siamo riusciti a segnare il 3-1. Abbiamo portato a casa i 3 punti e questo è fondamentale. Sono molto soddisfatto della prestazione di tutti i ragazzi, anche da quelli entrati nella ripresa. Abbiamo dimostrato grande carattere”.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ 1-3

ALBINOLEFFE: Taramelli, Grassia, Castellani, Vinzioli (68’ Ghilardi), Zambelli, Mihai, Concas (70’ Bettoni), Malanchini (81’ Di Carlo), Angeloni, Barcella (68’ Pala), Delle Donne (81’ Bugada). A disposizione: Giroletti, Portolesi, Balestra, Lekaj, Franchini, Marchesini, Pozzi. Allenatore: Maffioletti.

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi, Gogna, Brognoli, Inverardi S., Armati, Gualandris, Guarneri (76’ Bettolini), Benti (88’ Rizzi), Picchi (85’ Menegatti), Bassini (85’Inverardi G.). A disposizione: Faganio, Ziglioli, Rebussi, Danesi, Prasso, Cantamessa, Gatti. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Massari di Torino.

RETI: 49’ Angeloni - 7’ Brognoli, 19’ Picchi, 64’ Guarneri.

Fonte immagine: Feralpisalò.