Pioggia di gol nella sfida tra Vighenzi e Suzzara Sport Club: 3 a 5 il risultato finale

Otto gol animano la sfida tra Vighenzi, in casa, e il Suzzara nella gara valida per la settima giornata del campionato Promozione, girone d. Al doppio vantaggio della squadra casalinga fa seguito un sorpasso con vittoria da parte del Suzzara, autore di una prestazione da incorniciare soprattutto nella ripresa.

Ad aprire le marcature è Diodato del Vighenzi, in gol al 17’ della prima frazione di gioco. Dieci minuti più tardi è Mora ad allungare, portando il punteggio sul 2 a 0 alla mezz’ora di gioco. Nemmeno il tempo di festeggiare però che in 4 minuti il Suzzara riequilibra la situazione: Vasaturo e Giarruffo siglano le due reti che riportano il risultato in parità sul finire della prima parte di gara.

La ripresa inizia con un Suzzara fortemente deciso a portarsi a casa la vittoria finale ed è di nuovo Giarruffo a siglare la rete, questa volta quella del sorpasso, al 12’ della ripresa: 3 a 2 per la formazione ospite. Al 33’ della ripresa il Suzzara ottiene un calcio di rigore, trasformato in gol da Vincenzi: è la rete del 4 a 2, che virtualmente chiude la sfida. Il Suzzara, tuttavia, non accenna a fermarsi e al 42’ è Guastalla a siglare la rete del 5 a 2; Negrello, allo scadere del tempo regolamentare, risponde per il Vighenzi mettendo a segno il gol del 5 a 3.

Una battuta d’arresto pesante per il Vighenzi Calcio, che dovrà rialzare la testa già nella prossima giornata per evitare che le scorie di questa sconfitta possano durare troppo tempo. Il prossimo impegno sarà, in trasferta, sul campo della Voluntas Montichiari.