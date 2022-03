Pesante sconfitta per il Valcalepio: vince il Rovato per 4 a 1

Il Valcalepio non riesce a dar seguito al buon risultato maturato nella 24esima giornata contro il Darfo Boario (vittoria per 3 a 2) e cade pesantemente nella sfida in trasferta contro il Rovato. Al comunale Rossi, casa del Rovato Calcio, va in scena la 25esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Marinoni, coadiuvato dagli assistenti Colitti e Monardo.

I ritmi delle due squadre sono alti fin dai primi minuti di gioco: la rete numero uno arriva dopo soli due giri d’orologio ed è del Valcalepio, grazie ad una conclusione di Valente. È però un gol illusorio: al 5’ Marella sigla la rete del pareggio per il Rovato e avvia la rimonta della squadra di casa. Guerini e Colonetti mettono a segno il secondo ed il terzo gol, fissando il punteggio sul 3 a 1 al duplice fischio dell’arbitro.

Nel secondo tempo il Rovato prosegue nella gestione della sfida, in pieno controllo del possesso palla e lasciando al Valcalepio solo la possibilità di qualche contropiede, mai sfruttata realmente. Al 29’ Lonardi, del Rovato, cala il quarto gol e chiude definitivamente il match.

Il Valcalepio resta così a 35 punti in classifica e si situa al quinto posto, l’ultimo disponibile per i playoff.