Finisce in parità tra Brescia e Crotone: 2 a 2

Il Brescia non sfonda contro il Crotone e la partita si arena sul 2 a 2 finale, il primo pareggio per gli uomini di Inzaghi che guidano la classifica con 10 punti. I ragazzi di mister Inzaghi sono scesi in campo presso il Rigamonti nella partita valida per la quarta giornata del campionato di serie B.

La squadra bresciana è la prima a passare in vantaggio poco dopo la prima mezz’ora di gioco, al 35’ è Léris che insacca in rete. Allo scadere del primo tempo il portiere del Brescia, Joronen, è costretto ad uscire dopo uno scontro con Nedelcearu ed è subentrato Linner tra i pali.

La seconda rete arriva dopo l’ora di gioco, al 68’, e porta la firma di Stefano Moreo. Gli ultimi venti minuti di partita però vedono il Crotone crescere d’intensità e Mulattieri mette a segno una doppietta: la prima rete al 70’ e la seconda all’83’. Durante il secondo tempo il Brescia si è reso pericoloso con una conclusione di Palacio, dalla mira però imprecisa, mentre sul finire dell’incontro ci sono state tre occasioni con Bisoli, Bertagnoli e Leris che però non vengono capitalizzate.

Al termine della sfida l’allenatore Filippo Inzaghi si è concesso ai microfoni nella sala stampa del Rigamonti. Si è detto deluso per gli stessi errori commessi come contro l’Alessandria, allo stesso tempo però soddisfatto per i 10 punti dopo le prime giornate di campionato:

“Abbiamo fatto lo stesso errore come con l’Alessandria, non possiamo andare sul 2 a 0 e poi farci rimontare. Dispiace, la prestazione però c’è stata e la voglia c’è. Non ho visto errori tecnici, qualche passaggio sbagliato c’è stato ma andiamo avanti sulla nostra strada. Non dovevamo prendere il 2 a 1, dobbiamo avere più tenacia sul 2 a 0. Meritavamo secondo me di vincere anche per quello che abbiamo creato. Ci avremmo messo la firma per avere 10 punti dopo queste giornate.”

Di seguito i ventidue titolari scelti per l’incontro:

Brescia: Joronen, Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac, Bertagnoli, Van De Looi, Jagiello, Léris, Bajic, Tramoni. A disposizione: Karacic, Chancellor, Ndoj, Spalek, Palacio, Moreo, Labojko, Linner, Cavion, Bisoli, Olzer, Papetti.

Crotone: Festa, Vulic, Estevez, Benali, Molina, Canestrelli, Kargbo, Nedelcearu, Paz, Mogos, Maric. A disposizione: Contini, Saro, Cuomo, Visentin, Mondonico, Mulattieri, Donsah, Oddei, Zanellato, Giannotti, Sala, Schirò.