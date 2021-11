Pareggio tra Borgosatollo e Rezzato Calcio Dor in Promozione: 1 a 1 finale

Il pareggio, nella settima giornata del campionato Promozione, è quanto maturato nella gara tra Borgosatollo, in casa, e Rezzato Calcio Dor, sfida arbitrata dal signor Masseroli: 1 a 1 finale ed un punto per parte, specchio di una partita molto equilibrata tra le due formazioni.

A passare in vantaggio per prima è la squadra ospite, il Rezzato Calcio Dor, in gol dopo 11 minuti di gioco grazie ad una conclusione di Contratti. Il duplice fischio arriva e lascia il Rezzato avanti di una rete, ma il Borgosatollo si è reso pericoloso in avanti ed un vantaggio così ridotto lascia la partita ancora apertissima. Il gol del pareggio non tarda ad arrivare: al 9’ della ripresa l’arbitro assegna un calcio di rigore alla squadra di casa, che Rusconi trasforma in rete. Il risultato torna in parità ma a questo punto nessuna delle due squadre offre la sensazione di poter portare a casa il risultato pieno e la situazione di equilibrio prosegue fino al triplice fischio.

Il Rezzato Calcio Dor con questo pareggio mette a segno il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria della scorsa settimana, il prossimo impegno sarà casalingo contro il San Lazzaro, secondo in classifica e reduce da un pareggio contro il Castellana. Per il Borgosatollo invece si tratta del terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Voluntas Monchiari e Castellana. La prossima sfida, tuttavia, non è quella giusta per cercare di invertire la rotta: la squadra è chiamata al big match contro l’Ospitaletto, prima in classifica con 6 vittorie su 6 partite disputate.