Pareggio tra Bagnolese e Borgosatollo in Promozione

Allo stadio Comunale di Bagnolo Mella la Bagnolese ospita il Borgosatollo per la seconda giornata del campionato Promozione, girone D. La sfida è arbitrata da Verrastro, gli assistenti designati sono Eltantawy e Giaramita.

La gara parte subito su buoni ritmi ma è necessario attendere la mezz’ora di gioco per i primi sussulti. Al 27’ del primo tempo è Scarpari della Bagnolese a sbloccare il match, è riuscito a colpire il pallone dopo averlo raggiunto in extremis in scivolata. L’azione si è sviluppata rapidamente in contropiede: Piacentini ha servito Tomasoni che a sua volta ha consegnato l’assist per Scarpari, incaricato di insaccare il pallone in rete. Il vantaggio dura però poco tempo perché meno di 10 minuti più tardi è Okou Okou del Borgosatollo a riportare il risultato in parità. Le squadre vanno dunque a riposo sul punteggio di 1 a 1.

Il ritorno in campo non vede nell’immediato occasioni da gol nitide e tutto accade negli ultimi 15 minuti di gioco. La Bagnolese è ancora una volta la squadra che la sblocca per prima grazie ad un gol siglato da Tortelli al 75’. Quando però la squadra iniziava ad assaporare il gusto dei tre punti, un forcing finale del Borgosatollo viene premiato e Furaforte insacca al 90’. Il recupero concesso dall’arbitro non cambia il risultato e le squadre tornano a casa con un punto per parte e il punteggio fissato sul 2 a 2.

Al termine dell’incontro mister Santini, allenatore del Borgosatollo, si dice felice della reazione della squadra: “Sono contento soprattutto per quanto visto nella ripresa. C’è un po’ di rammarico per non aver capitalizzato al meglio qualche occasione da rete, anche per merito del portiere avversario”.