L’Ospitaletto ferma il Lumezzane sull’1 a 1

Amichevole di lusso per l’Ospitaletto che nel pomeriggio di sabato 6 agosto ha ospitato il Lumezzane tra le mura amiche dello stadio “Gino Corioni” di Ospitaletto. Entrambe le squadre si stanno allenando soltanto da un paio di settimane, ma le idee dei rispettivi mister iniziano già a farsi vedere.

Nonostante fosse soltanto un’amichevole estiva, Ospitaletto e Lumezzane non hanno risparmiato colpi dando vita a una vera e proprio partita. Nel primo tempo le due compagini cercano la via del gol, ma la poca precisione sotto porta fa sì che la prima frazione termini a reti inviolate.

Nella ripresa il Lumezzane parte con il piede giusto e trova il vantaggio con Spini dopo tre minuti. I padroni di casa però non accusano il colpo e dopo altrettanti tre minuti di orologio la parità è ristabilita: corner ben calciato in area e grande stacco aereo vincente dell’ex di turno Serpelloni, arrivato in prestito quest’estate proprio dalla formazione valgobbina.

Dopo il pareggio l’Ospitaletto avrebbe anche l’occasione di compiere il sorpasso, ma la difesa lumezzanese riesce a respingere l’offensiva dei padroni di casa.

Al termine della partita entrambi i tecnici esprimono soddisfazione in merito alle rispettive prestazioni, specialmente in virtù degli importanti carichi di lavoro effettuati in settimana.

IL TABELLINO

OSPITALETTO - LUMEZZANE 1-1

OSPITALETTO (4-3-3). PRIMO TEMPO: Colleoni; Sorteni, Bianchetti, Gambarini, Broli; Bertacchi, Miglio, Berta; Angoli, Barwuah, Galelli. SECONDO TEMPO: Dergal, Boroni, Melkamu, Musinschi, Mansour, Treccani, Dell’Orto, Serpelloni, Niang, Lora, Belloni, Pedrali. All.: Espinal

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti (87’ Fiumara), Parodi (65’ Ardesi), Tortelli, Tomaš; Pesce (79’ Scanzi), Squarzoni, Calì; Spini (87’ Giovannini), Alessandro (46’ Parravicini), Mauri (65’ Forte). All.: Franzini.

MARCATORI: 51’ Serpelloni - 48’ Spini.

Fonte immagine: FC Lumezzane.