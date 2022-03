Netta vittoria per 3 a 1 del Lumezzane contro il Prevalle in Eccellenza

Il Lumezzane riesce ad imporsi senza problemi contro il Prevalle nella sfida valida per la 25esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La squadra ospite è protagonista di un primo tempo perfetto, sono sufficienti 38 minuti per condurre la gara per 3 reti a 0. Il Prevalle riesce a siglare il gol del 3 a 1 al 40esimo del primo tempo regolamentare, non è però il preludio della rimonta perché il Lumezzane si difende molto bene.

Il Lumezzane è sceso in campo con l’acceleratore premuto e il Prevalle è rimasto sorpreso dall’atteggiamento avversario, tanto che si è rivelato incapace di reagire sul piano del gioco. La prima rete arriva dopo sei minuti di gioco grazie ad una prodezza di Minotti: un tiro di sinistro, al volo, da fuori area praticamente imparabile per il portiere avversario.

Segue un calo fisiologico del Lumezzane, che però conserva il controllo della sfida. Al 30esimo arriva il raddoppio: Okyere smista il pallone sulla corsia di destra, Peli lo agguanta e nell’uno contro uno con il portiere non sbaglia. Al 36’ arriva anche il tris, questa volta direttamente con Okyere: il calciatore si guadagna lo spazio al limite dell’area di rigore e calcia un diagonale pressoché perfetto.

Il Prevalle reagisce siglando la rete della bandiera con Bignotti, che ribatte in rete una conclusione di Torchio. Gli ultimi minuti del primo tempo sono dominati dal Prevalle, protagonista di un’altra occasione da rete, ma al duplice fischio il risultato è invariato. 3 a 1 resta il punteggio fino a fine match, anche grazie all’abilità del Lumezzane di congelare la sfida nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco.