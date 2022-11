Momo Coly ha dato l’addio al calcio

Mohamed Abdourahmane “Momo” Coly non scenderà più in campo, o almeno non lo farà più nelle vesti di giocatore. Il difensore senegalese, attualmente in forza al Cellatica ha deciso di lasciare il calcio giocato. Una scelta sofferta e dolorosa dovuta al protrarsi all’infortunio al tendine peroneo che a maggio lo costrinse a un intervento. Il prolungarsi dei tempi di recupero ha reso difficile il suo rientro in campo e così Momo Coly ha scelto di ritirarsi dal calcio giocato.

Un addio reso però dolce dall’affetto della società Cellatica, di tutti i tesserati gialloblù e soprattutto dei ragazzi che allena proprio nella squadra alle porte di Brescia. Domenica scorsa, infatti, in occasione della sfida interna contro il Lodrino Momo Coly è stato abbracciato dal calore di centinaia di persone e ragazzi che l’hanno omaggiato trasformando la tristezza dell’addio al calcio in un giorno speciale di festa.

LA CARRIERA

Nato a Dakar in Senegal, Momo Coly s’è trasferito in Italia, precisamente in Emilia, dove ha mosso i suoi primi calci nella Cavola Splendor. Le sue qualità non sono passate inosservate e ben presto è passato nei settori giovanili di Parma e Cremonese. Il suo percorso di crescita l’ha portato a giocare prima in Serie D e poi in Lega Pro con le maglie di Rodengo Saiani e Taranto. Nel 2012 passa al Cittadella in Serie B dove giocherà per due stagioni prima di trasferirsi alla Pro Vercelli sempre nella serie cadetta. Nel dicembre 2017 passa al Parma dove resterà fino al termine della stagione per poi fare nuovamente tappa in provincia di Brescia tra le fila del Rezzato in Serie D. Nella stagione 2019/20 torna tra i professionisti per vestire la maglia della Pergolettese in Lega Pro, ma nel suo destino c’è ancora Brescia. Nell’estate del 2020 passa infatti al Franciacorta in Serei D, ma dopo sei mesi decide di trasferirsi all’Atletico Castegnato in Eccellenza. Nella stagione 2021/22, infine, Momo Coly sceglie di andare al Cellatica in Prima Categoria dando il suo contributo per la conquista della Promozione.

Fonte immagine: pagina facebook Cellatica Calcio.