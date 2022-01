Mister Vecchi alla vigilia del derby lombardo: “Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato”

Alle ore 14.30 di domani torna in campo il FeralpiSalò e riprende ufficialmente il cammino in serie C, girone A. La squadra di mister Vecchi riparte dal terzo posto conquistato nella prima parte di stagione, condiviso con il Renate a pari punti (39). Sono solo tre i punti che la separano dal Padova, in seconda posizione, mentre più difficile appare la risalita al primo posto, saldamente occupato dal Sudtirol a quota 44.

Il cammino del FeralpiSalò prosegue con un derby tutto lombardo contro il Lecco, al momento all’ottavo posto. La lista dei convocati conta 24 nomi, è previsto invece lavoro indifferenziato per Gelmi, Cristini e Damonte.

Al termine dell’allenamento mattutino, mister Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del match, sottolineando come il Lecco sia una squadra organizzata ma l’obiettivo è centrare la vittoria e riprendere l’ottimo cammino fin qui percorso:

“Finalmente torniamo in campo: non ho mai avuto dubbi sulla qualità della rosa e con tutti questi impegni che ci aspettano sarà importante che tutti si comportino come hanno sempre fatto, facendosi trovare pronti da veri professionisti quali sono.

Il mercato? La società mi ha chiesto se ci fossero alcune situazioni da definire. E ringrazio il Presidente per aver messo a segno alcuni colpi importanti. Non è facile migliorare una squadra come la nostra, dove tutti hanno dimostrato di essere titolari.

Affrontiamo il Lecco, squadra solida con buone individualità: vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato.”