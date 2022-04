Lo Sporting Franciacorta torna a vincere: è 4 a 0 contro il Legnano

Al Comunale Maselli di Adro è andata in scena la 33esima giornata di serie D, girone B, e conferma come lo Sporting Franciacorta sia in grado di mettere in fila sconfitte pesantissime e vittorie molto larghe. Ne è la dimostrazione il risultato maturato contro il Legnano, un netto 4 a 0 che lascia pochi spazi ai dubbi.

Due reti per tempo nella sfida arbitrata dal signor Gangi, coadiuvato dagli assistenti Gingregorio e Luccisano. A portare in vantaggio lo Sporting Franciacorat è stato Muhic al 22’ del primo tempo regolamentare, il raddoppio è poi arrivato tre minuti più tardi con Mozzanica. Al duplice fischio, le squadre sono andate a riposo sul 2 a 0.

Il rientro in campo è stato ottimo per la squadra di mister Maspero, continuando con il giusto approccio nonostante il vantaggio. Al sesto minuto sono tornati al gol, questa volta con Faini, per poi chiudere definitivamente i giochi con De Angelis allo scadere del tempo regolamentare. Vittoria che porta la squadra a quota 50 punti in classifica, i rammarichi diventano sempre più grandi perché nonostante tutto, la zona playoff dista solo 5 lunghezze.