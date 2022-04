La Bedizzolese cade in casa: è 0 a 3 contro il Carpenedolo

La Bedizzolese esce sconfitta dalla sfida contro il Carpenedolo valida per la 29esima giornata di Eccellenza, girone C. L’arbitro della sfida è stato il signor Evangelista, coadiuvato dagli assistenti Ruocco e Damato.

Il punteggio finale è pesante per la Bedizzolese, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che è maturato in 18 minuti. Botturi è andato in gol per il Carpenedolo dopo soli cinque minuti di gioco, ne sono passati solo tre dalla rete di Porro, arrivata all’8’. È poi nuovamente Botturi a mettere virtualmente fine al match, al 18’, siglando il 3 a 0. Una vittoria arrivata in meno di venti minuti a fronte di una Bedizzolese mai realmente scesa in campo. Leggermente meglio nella ripresa, ma la squadra ha fatto troppo poco anche solo per sperare in un pareggio.

La Bedizzolese resta così a quota 33 punti e resta nel pantano della zona playout, i margini per la salvezza ci sono tutti ma l’atteggiamento mostrato in campo non potrà essere questo.