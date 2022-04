L’Atletico Castegnato vince di nuovo: 2 a 1 contro il Forza e Costanza in Eccellenza

Al Comunale di Castegnato è andata in scena la 29esima giornata del campionato Eccellenza, l’Atletico Castegnato ha avuto la meglio per 2 reti a 1 contro il Forza e Costanza. L’arbitro è stato il signor Giorgino, coadiuvato dagli assistenti Candiani e Zanibelli.

L’Atletico Castegnato ha strappato la vittoria contro il Forza e Costanza, una sfida combattuta per gran parte del primo tempo. Fino al 40’ la situazione era in sostanziale equilibrio, l’ha sbloccata Marrazzo e da quel momento la partita è sembrata in discesa. Il Forza e Costanza però non è mai uscito dalla sfida gara, dimostrando di potersela giocare ad armi pari nonostante la differenza di classifica. Il raddoppio è arrivato di nuovo con Marrazzo, questa volta su calcio di rigore, mentre l’unica rete del Forza e Costanza è arrivata al 47’, con Lizzola, su calcio di rigore.

La vittoria spinge l’Atletico Castegnato a quota 49 punti, seconda in classifica, con un distacco di tre lunghezze dal Rovato, che insegue.