Il Lumezzane continua la sua marcia: è 2 a 0 contro il Vobarno

Al Comunale di Vobarno è andata in scena la 29esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Il Lumezzane ha sfidato il Vobarno e, pur essendo già vittorioso del campionato, ha dimostrato di non lasciare nulla per strada.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Saffioti, coadiuvato dagli assistenti Bonicelli e Filippini. Le due reti sono arrivate dai piedi di Okyere, autore di una doppietta e al 14esimo centro stagionale. Il punteggio si è sbloccato al nono minuto nel corso del primo tempo regolamentare, il secondo gol invece è arrivato al 3’ della ripresa di gioco. Il Vobarno, d’altra parte, non è mai riuscito a rendersi pericoloso e non ha fatto molto di più se non tentare di limitare le sortite offensive del Lumezzane.

Mancano due match a fine campionato, entrambi recuperi dovuti a precedenti rinvii. Il prossimo 24 aprile, la squadra affronterà il Pro Palazzolo mentre il 1 maggio l’avversario sarà il Carpenedolo.