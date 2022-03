Il FeralpiSalò perde 1 a 0 in casa del Virtus Verona, mister Vecchi: “Serve più rabbia”

Il FeralpiSalò non ritrova i 3 punti sul campo del Virtus Verona e trova la seconda sconfitta consecutiva in serie C, girone A. Una vittoria di misura per la squadra di casa, passata a condurre dopo un’ora di gioco con rete di Zigoni ed ha continuato a mantenere il vantaggio anche dopo il rosso a Manfrin all’82’.

La squadra di mister Vecchi, tuttavia, non ha giocato male, ordinata in entrambe le fasi. È però mancato il cinismo per arrivare al gol, ad inizio del secondo tempo il portiere De Lucia ha parato un calcio di rigore e si è pensato, erroneamente, che quello potesse rappresentare la scossa per l’affondo, invece no.

Al termine del match, mister Vecchi sottolinea come nel complesso la gara sia stata buona ma restano alcuni errori da matita rossa: “Nulla da rimproverare ai ragazzi sul piano dell'atteggiamento, abbiamo giocato una buona gara ma commettiamo errori che danno vantaggio agli avversari, complicandoci la vita. Dobbiamo ripartire e mettere in campo più rabbia".

La squadra conserva il terzo posto a quota 58 punti, con Sudtirol e Padova irraggiungibili. Il Renate però, in quarta posizione, si avvicina pericolosamente, a quota 55 punti. Fondamentale sarà la partita di sabato, con il FeralpiSalò impegnato contro il Sudtirol: sarà importante non perdere altri punti per evitare una rimonta del Renate.