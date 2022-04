Il FeralpiSalò butta via due punti: finisce 1 a 1 contro la Pergolettese in serie C

Due rigori, uno per parte, permettono di concludere in pareggio la sfida tra FeralpiSalò e Pergolettese, valida per la 35esima giornata di serie C. Al comunale Voltini di Crema, casa della Pergolettese, la gara è stata arbitrata dal signor Taricone, coadiuvato dagli assistenti Miccoli e Rainieri.

Ad aprire le marcature è stato Miracoli per il FeralpiSalò, in gol dal dischetto dopo 8 minuti di gioco nel corso della ripresa, dieci minuti più tardi però è arrivato il pareggio firmato Varas, sempre su calcio di rigore. Nel corso del primo tempo non sono mancate le occasioni per la squadra ospite, il FeralpiSalò tuttavia è stato bravo a creare e meno a concludere a rete, di fronte una Pergolettese in grado di difendersi ma non di creare situazioni pericolose.

Nella ripresa i due rigori sbloccano il match ed il FeralpiSalò rischia di perdere la partita per un secondo calcio di rigore assegnato alla Pergolettese: questa volta però il portiere riesce a leggere con anticipo il tiro di Varas e neutralizza la conclusione.

Mister Vecchi al termine del match risulta amareggiato: “Ci portiamo a casa questo punto; speravamo di fare meglio, abbiamo regalato occasioni alla Pergolettese, che ha comunque disputato una buona gara. Dobbiamo ragionare una partita per volta.”